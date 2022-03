Österreich unterliegt im alpinen Teambewerb den Schweizern

Vier Entscheidungen stehen noch an beim Weltcup-Finale in Frankreich: Am Samstag geht es um den Sieg im Männer-Riesenslalom, die Kugel hat sich der Schweizer Marco Odermatt bereits gesichert (9/12 Uhr). Bei den Frauen steht mit der Slowakin Petra Vlhova die Disziplinsiegerin im Slalom ebenfalls fest, doch mit ihrem Erfolg in Åre am vergangenen Samstag hat sich Katharina Liensberger am Ende einer schwierigen Saison wieder ins Gespräch zum Thema Tagessieg gebracht (10.30/13.30).