Anzug-Skandal: Skisprung-Legende Ahonen gibt "Grenzüberschreitung" zu

Der ehemalige Skisprungstar Janne Ahonen hat gestanden, in seiner aktiven Karriere wissentlich die Grenzen des Erlaubten bei den Anzügen überschritten zu haben. "Ich habe nie etwas an meinem Anzug getragen, was nicht erlaubt war. Aber wenn es um die Größe geht, habe ich die Vorschriften gedehnt und die Grenze überschritten", sagte Ahonen dem norwegischen TV-Sender NRK.