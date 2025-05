Nach Doping-Affäre: ÖSV-Kombinierer verlieren eine Teammedaille

Dabei wird die hauseigene Wintersport-Welt meist in den schönsten Farben skizziert . Die Hochzeit von Ski-Star Manuel Feller, der Trainingskurs der Skispringer im Stanglwirt, die Präsentation der neuen Outfits für das Sommertraining.

Der Österreichische Skiverband kommuniziert gewöhnlich viel und gerne. Es vergeht kaum ein Tag ohne Posting in den Sozialen Netzwerken oder offizielle Aussendungen.

In diese (schein)heile Welt platzte in dieser Woche das knallharte Urteil des Internationalen Sportgerichtshof CAS gegen ÖSV-Athlet Mario Seidl . Der Nordische Kombinierer wird rückwirkend wegen Dopings gesperrt und aus den Ergebnislisten gestrichen.

Dieses letztinstanzliche Urteil der Unabhängigen Schiedskommission des Internationalen Sportgerichtshofs hat weitreichende Folgen: Mario Seidl war nämlich Teil jener ÖSV-Mannschaft, die am 2. März 2019 bei der Heim-WM in Seefeld im Teambewerb die Bronzemedaille gewann.

Unabhängig davon rückt auch der Österreichische Skiverband in dieser Causa in ein fragwürdiges Licht. Die ganze Vorgehensweise erweckt den Verdacht, dass der ÖSV das "Problem Mario Seidl" unter den Teppich kehren wollte.

Schon 2020 hatte die Österreichische Anti-Doping-Agentur NADA ein Verfahren gegen Mario Seidl eingeleitet.

Im Sommer 2022 war der Nordische Kombinierer von der Österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) gesperrt worden. Der Berufung von Mario Seidl wurde schließlich 2023 nicht stattgegeben.

Als es in der Vergangenheit Doping-Vorwürfe gegen ÖSV-Athleten gab, war der Verband gerne in die Offensive gegangen. Man erinnere nur an den Fall Hans Knauß oder die Doping-Affäre von Turin 2006.

Die brisante Causa Mario Seidl wurde beim Österreichischen Skiverband hingegen öffentlich stets negiert. Keine Aussendung, dass gegen einen ÖSV-Athleten ein Doping-Verfahren läuft, keines dieser sonst üblichen vielen Postings in den Sozialen Netzwerken, keine Erklärung.

Stattdessen Stillschweigen.