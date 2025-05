Unregelmäßigkeiten: Mario Seidl wehrt sich gegen Doping-Urteil

Der Nordische Kombinierer Mario Seidl hat am Freitagabend in einem Instagram-Statement ebenso wie zeitgleich in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" verkündet, dass er vom Internationalen Sportgerichtshof CAS eine Verurteilung wegen Blutdopings erhalten wird. Der 32-jährige Salzburger verteidigt sich in einem langen Statement und wirft der Behörde ein Fehlurteil vor. Gegen ihn werde seit fünfeinhalb Jahren ermittelt.

"Aus meiner Sicht ist das ein Fehlurteil! Ich habe eine seltene Immunkrankheit namens Hypogammaglobulinämie, die bei Entzündungen, Infekten und Verletzungen anscheinend Parameter in meinem Blutbild verändert, sodass sie als bedenklich hinsichtlich möglicher Manipulation interpretiert werden können", erklärte der Schwarzacher, der u.a. dreimal WM-Bronze mit dem ÖSV-Team sowie 2018 Olympia-Bronze geholt hat.