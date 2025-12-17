Kombinierer Rehrl spricht über Herz-OP: "Relativ alternativlos"

Hinter Triple-Sieger Johannes Lamparter und Premierengewinner Thomas Rettenegger hat sich Franz-Josef Rehrl in der noch jungen Saison der nordischen Kombination hervorragend platziert. Im Gesamtstand geht der Steirer hinter Lamparter und dem Deutschen Julian Schmid als Dritter in den Heim-Weltcup am Freitag und Samstag in Ramsau.

Zuletzt hat der dort auch ansässige 32-Jährige mit offenen Worten über einen Eingriff am Herzen aufhorchen lassen, nun ging er noch mehr ins Detail. „Es wäre relativ alternativlos gewesen“, antwortete Rehrl bei einem Mediengespräch am Mittwoch auf die Frage über Gedanken an ein mögliches Karriereende. Im vergangenen Sommer und bis zum letztlich am 18. August vorgenommenen Eingriff habe er Herzrhythmusstörungen immer schlimmeren Ausmaßes gehabt. „Ich habe dann teilweise Trainings nicht mehr fertig machen können, weil es wieder ausgeschlagen hat und irgendwo macht es dann auch keinen Spaß, wenn du auf die Uhr schaust und 240 Puls hast.“