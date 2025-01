Der Körper spielt nicht mehr mit: Kombi-Star muss Karriere beenden

Der Norweger Jarl Magnus Riiber beendet nach der laufenden Saison seine Karriere als Nordischer Kombinierer. Das gab der 27-Jährige am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekannt, zwei Tage vor Beginn des Seefelder Weltcup-Triples . Verletzungen und die chronische Erkrankung Morbus Crohn mit einhergehenden Krankenhausbesuchen würden ihm nur noch eingeschränkt Zeit zum Training geben, er möchte nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Riiber hat 76 Weltcupsiege geholt. „Bin Gefangener meiner eigenen Ziele“

„Ich bin ein Gefangener meiner eigenen Ziele“, sagte Riiber. Unter anderem würde ihn auch eine Lebensmittelunverträglichkeit seit vergangenem Herbst noch mehr beschäftigen als davor. Er habe nicht mehr die Möglichkeit, ausreichend zu trainieren. Vor dem Weltcup zuletzt in Schonach habe er etwa nur wenig Training gehabt, was besonders seine Langlauf-Form beeinträchtigt. Das Seefelder Triple soll ihm nun Aufschluss geben, ob er danach beim Weltcup in Otepää in Estland antritt oder sich gezielt auf die Weltmeisterschaften in Trondheim vorbereitet.Nach der Saison will er sich dann endlich mehr Zeit mit seiner Familie nehmen.