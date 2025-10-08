Ex-ÖSV-Star mit neuem Job beim ORF: "Ich freue mich riesig"

Im März 2023 beendete Nicole Schmidhofer ihre aktive Karriere im Skisport. Seitdem ist die 36-Jährige für den ORF als Kameraläuferin im Einsatz.

Künftig wird Schmidhofer allerdings neben der Kamerafahrt auch als Co-Kommentatorin in der ORF-Kabine Platz nehmen und den Zuschauern ihre Ski-Expertise ins Wohnzimmer liefern.