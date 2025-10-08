Ex-ÖSV-Star mit neuem Job beim ORF: "Ich freue mich riesig"
Im März 2023 beendete Nicole Schmidhofer ihre aktive Karriere im Skisport. Seitdem ist die 36-Jährige für den ORF als Kameraläuferin im Einsatz.
Künftig wird Schmidhofer allerdings neben der Kamerafahrt auch als Co-Kommentatorin in der ORF-Kabine Platz nehmen und den Zuschauern ihre Ski-Expertise ins Wohnzimmer liefern.
Schmidhofer als Kommentatorin beim ORF: Nachfolgerin von Meissnitzer
Die Kärntnerin tritt damit die Nachfolge von Alexandra Meissnitzer an, die eine neue Stelle bei der FIS innehat. Auf Instagram lässt Schmidhofer ihre Fans wissen, dass sie sich schon "riesig" auf die neue Aufgabe freut. "Ein neuer, spannender Schritt, der sich richtig gut anfühlt", schreibt die 36-Jährige.
Schmidhofer gewann während ihrer aktiven Zeit den Abfahrtsweltcup (2018/19) und krönte sich im Jahr 2017 zur Super-G-Weltmeisterin. Im Weltcup gelangen der 36-Jährigen insgesamt 12 Podestplätze, darunter vier Siege.
