Viele fürchteten damals das Karriereende der Weltmeisterin von 2017. Doch Nicole Schmidhofer ließ sich nicht beirren und arbeitete die vergangenen Monate intensiv an ihrem Comeback. In Sölden zog die 31-Jährige nun ihre ersten Schwünge seit dem Horrorsturz.



„Das Gefühl nach so langer Verletzungspause endlich wieder zurück auf der Piste zu sein, ist unbeschreiblich und lässt sich schwer in Worte fassen. Die Anspannung vor den ersten Schwüngen war sehr groß und fast schon vergleichbar wie bei so manchem Rennen", sagte Schmidhofer, die ihre Rückkehr langsam angehen wird.