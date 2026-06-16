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Wintersport

NHL-Finalist Las Vegas trennt sich von Tortorella

Nächste bittere Nachricht für die Golden-Knights-Fans: Ohne John Tortorella wird es in die neue Spielzeit gehen.
Alessandro Righi
16.06.2026, 19:56

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Im März gestartet, im Juni bereits zu Ende: John Tortorella wurde am heutigen Dienstag von den Las Vegas Knights entlassen.

Die NHL-Franchise aus Nevada hatte die Finalserie gegen die Carolina Hurricanes im sechsten Spiel mit 0:3 verloren (Serie 2:4). Damit verpassten die Knights ihren zweiten Stanley-Cup-Sieg nach 2023. Die Hurricanes wiederum gewannen die Trophäe erstmals seit 2006.

Der Kult-Trainer hatte die Knights vor wenigen Monaten von Bruce Cassidy übernommen. Nach dem Pacific-Division-Sieg führte Tortorella die Golden Knights bis ins Playoff-Finale. Besiegt wurden die Utah Mammoth (4:2), Anaheim Ducks (4:2) und die Colorado Avalanche (4:0).

Wer auf den 67-Jährigen, der in acht Tagen seinen Geburtstag feiert, folgen wird, ist nicht kommuniziert worden. 

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