NHL-Finalist Las Vegas trennt sich von Tortorella

Im März gestartet, im Juni bereits zu Ende: John Tortorella wurde am heutigen Dienstag von den Las Vegas Knights entlassen.

Die NHL-Franchise aus Nevada hatte die Finalserie gegen die Carolina Hurricanes im sechsten Spiel mit 0:3 verloren (Serie 2:4). Damit verpassten die Knights ihren zweiten Stanley-Cup-Sieg nach 2023. Die Hurricanes wiederum gewannen die Trophäe erstmals seit 2006.

Der Kult-Trainer hatte die Knights vor wenigen Monaten von Bruce Cassidy übernommen. Nach dem Pacific-Division-Sieg führte Tortorella die Golden Knights bis ins Playoff-Finale. Besiegt wurden die Utah Mammoth (4:2), Anaheim Ducks (4:2) und die Colorado Avalanche (4:0).

Wer auf den 67-Jährigen, der in acht Tagen seinen Geburtstag feiert, folgen wird, ist nicht kommuniziert worden.