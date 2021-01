Nächster Podestplatz für Biathletin Lisa Hauser

Lisa Hauser ist endgültig in der Weltklasse angekommen. Nachdem ihr am Freitag im Sprint in Oberhof mit Rang drei der erste Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere gelungen war, legte die Tirolerin 24 Stunden später im Verfolgungsrennen nach und sorgte als Dritte für das nächste Spitzenergebnis.

Die 27-Jährige stellte dabei nicht nur ihre Treffsicherheit unter Beweis, sie präsentierte sich auch in der Loipe wieder in bestechender Form. Bis zum letzten Stehend-Schießen schien für die Österreicherin sogar der zweite Rang in Reichweite, nach 19 Treffern schoss Hauser aber den allerletzten Schuss daneben und musste in die Strafrunde.