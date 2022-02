Nach Olympia-Bronze: Stadlober rasierte ihrem Servicemann eine Glatze

Mit so einem Auftakt in die XXIV. Olympischen Winterspiele haben die österreichischen Sportfans, und auch Teresa Stadlober selbst nicht gerechnet. Bronze im Skiathlon zum Start der Langlaufbewerbe war gerade diesmal nach einer suboptimalen Vorbereitung der Salzburgerin mit der späten Anreise nicht zu erwarten. Die Freude war dafür größer, ja fast unbeschreiblich. Die 29-Jährige übertrumpfte damit Rang sechs von Maria Theurl über 30 km bei den Spielen 1998 in Nagano deutlich.