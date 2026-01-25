Mit Sieg zur neunten Kugel: Shiffrin gewinnt den Slalom-Weltcup

Es ist vollbracht! Mikaela Shiffrin hat sich schon vor Olympia den Sieg im Slalom-Weltcup gesichert. Die US-Amerikanerin feierte in Spindlermühle den siebenten Saisonsieg in dieser Disziplin - im achten Rennen. Somit ist sie in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen und darf sich über ihre bereits neunte Slalom-Kugel freuen. Für die fünfmalige Gesamtweltcupsiegerin ist es die zwölfte Disziplinen-Kugel nach zwei Gesamtsiegen im Riesentorlauf und einem im Super-G. In Spindlermühle siegte Shiffrin mit 1,67 Sekunden Vorsprung auf Camille Rast. Die Schweizerin liegt zwei Rennen vor Schluss in der Gesamtwertung 288 Zähler zurück und hat keine Chance mehr. Als Dritte kam auch noch Emma Aicher (GER) aufs Podest.

Beste Österreicherin war wieder einmal Katharina Truppe. Die Kärntnerin verbesserte sich im zweiten Durchgang trotz Fehler im oberen Teil noch auf Platz vier, das Podest verpasste sie nur um drei Hundertstel. Auch Katharina Huber schaffte einen Sprung nach vorne und wurde noch Siebente. Die beiden haben ihr Olympia-Ticket fix. Auch Katharina Gallhuber darf auf Olympia hoffen, sie wurde 14.