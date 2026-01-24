Jagd auf Kristall: Scheib im RTL auf Podestkurs

Realistischerweise haben noch fünf Skirennläuferinnen nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Spindlermühle Chancen auf den Sieg. Julia Scheib ist Dritte mit 0,26 Sekunden Rückstand auf die Schwedin Sara Hector und 0,24 auf die Schweizerin Camille Rast. Kommt diese nicht in die Top 6 und gewinnt Scheib, dann sichert sich die Steirerin bereits die kleine Kristallkugel. Vierte war Mikaela Shiffrin (+0,43), Fünfte deren US-Landsfrau Paula Moltzan (+0,53).