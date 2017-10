Marcel Hirscher: "Oh, das dauert noch"

So schön kann der Herbst sein: "Ich war am Mittwochmorgen der Erste auf der Piste, das Wetter war traumhaft schön, alles war brettleben, ein leichter Pulverschnee zuoberst, kein Buckel, nichts. So schön kann Skifahren sein", berichtete Marcel Hirscher nach seinem ersten Wiedersehen mit jenem Material, das die Grundlage seiner Arbeit und seiner Erfolge ist. Das Kitzsteinhorn zeigte sich von seiner besten Seite, und der Erste am Berg hatte einen Riesenspaß.

"Und dann denkst du an Sölden, an den Steilhang, bam, bam, bam", der 28-Jährige klatscht in die Hände, und sein Blick verrät, was Hirscher ohnehin schon geahnt hatte: Ein Start beim ersten Weltcup-Riesenslalom der Olympia-Saison ist eine Illusion, ein Start im Slalom von Levi zwar nach wie vor Teil seiner Gedankenwelt. Doch der Realist aus Annaberg weiß: Dafür wird es wohl ein Wunder brauchen.

"Mir fehlen Zehntausende Tore", Schneetraining war bislang nicht möglich, weil sich der Doppelweltmeister von St. Moritz einen Sommer in Europa gönnte – und sich bekanntlich Mitte August am Ende seines ersten Tages auf dem Schnee des Mölltaler Gletschers den linken Außenknöchel gebrochen hat. Seit vier Wochen ist er den Gips los, und, immerhin, "im Skischuh geht es mir eigentlich besser als barfuß". Das ist ja auch schon einmal etwas. Und: "Ich hab’ gar nicht gewusst, dass mir Skifahren so am Herzen liegt."

TV-Lehrgang

Sölden wird er definitiv auslassen – auch als Werbeträger und Zuschauer. "Der ganze Trubel, das Tohuwabohu, da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf", gesteht Hirscher, der sich zwar das Rennen im Fernsehen anschauen will ("Da kann ich etwas lernen"), ansonsten aber weiter an seiner Rückkehr arbeitet. "Am Mittwoch habe ich mir gedacht, der Knöchel ist okay. Heute denke ich mir: Okay, das dauert noch."

Foto: APA Grund für dieses "Up and down" (Hirscher) ist gar nicht einmal so sehr der lädierte Knochen, sondern es sind die Gewebeverletzungen drumherum. "Die waren schwerer als bei all meinen anderen Verletzungen", sagt Hirscher, "ich hatte da ein ziemliches Hämatom."

Und so verbringt der Salzburger nach wie vor ziemlich viel Zeit mit Therapie und Fitnesstraining. Oder anders formuliert: "Juchee, ich darf wieder skifahren – aber ich bin weit entfernt von dem, wo ich hin will."

Und dann ist da ja auch noch die große Unbekannte: Der neue Riesenslalom-Ski, der statt bisher 35 nun wieder 30 Meter Radius aufweist. Marcel Hirscher kennt ihn nicht, er kennt nur die Berichte seiner Kollegen. Manche sind nicht wirklich begeistert und sehen wieder mehr Risiko für Knieverletzungen, andere wie Team- und Markenkollege Manuel Feller sind begeistert.

Der Tiroler Vizeweltmeister im Slalom von St. Moritz, der sich jahrelang mit Bandscheibenproblemen geplagt hatte, sagt an diesem sonnigen Oktobernachmittag beim Atomic-Medientag in Altenmarkt: "Du stehst am Morgen nach einem Trainingstag wieder ganz anders auf. Und beim Fahren bist du jetzt wieder mehr Chef, es gibt viel weniger Extremsituationen, in denen du nur noch Passagier bist."

Nur die Ruhe

Marcel Hirscher ist vorerst jedenfalls noch der Passagier seines Knöchels. Und er hört auf ihn, Schmerzmittel sind und bleiben tabu, die Gesundheit und ein klarer Kopf haben absoluten Vorrang. Die Tugend dieser Wochen lautet Geduld: "Ich muss das Gelenk erst wieder an die Belastungen gewöhnen."