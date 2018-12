Marcel Hirscher ist nun erfolgreichster Skisportler Österreichs

Marcel Hirschers Antwort auf den Rückschlag im Riesentorlauf war ein Stück Skigeschichte. Einen Tag vor dem 20-jährigen Jubiläum des Neunfacherfolgs der ÖSV-Abfahrer am Patscherkofel feierte Österreichs Ski-Superstar am Donnerstag beim Slalom in Saalbach seinen 63. Weltcupsieg. Hirscher überholte damit seine Salzburger Landsfrau Annemarie Moser-Pröll und ist nun Österreichs alleinige Nummer eins.

24 Stunden nach seinem ernüchternden sechsten Platz im Riesentorlauf machte Hirscher auf dem Zwölferkogel klar, dass die Verunsicherung vorbei und er der Chef im Slalom-Ring ist. Exakt beim 100. Weltcupslalom in Österreich legte er trotz erneut schwieriger Pistenverhältnisse mit seiner persönlich 28. Pausenführung vor, knapp dahinter sorgte Michael Matt für eine ÖSV-Doppelführung. Es reichten insgesamt 5,3 Sekunden Rückstand zur Qualifikation für das 30er-Finale, so etwas hatte es seit 1995 nicht mehr gegeben.

Marcel Hirschers Weltcup-Karriere: