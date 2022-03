Männer-Slalom in Méribel: Die Norweger dominieren

Das konnte er ja schlecht auf sich sitzen lassen: Nach seinem frühen Ausscheiden im Riesenslalom am Samstag zeigte der Norweger Henrik Kristoffersen beim Weltcup-Finale in Méribel einen ersten Slalom-Lauf aus dem Lehrbuch. Und doch reichte es nicht zur Bestzeit für den 27-Jährigen, denn sein um sechs Jahre jüngerer Teamkollege Lucas Braathen rüttelte einmal mehr am Thron des Edeltechnikers. In 43,69 Sekunden markierte der Frechdachs mit brasilianischer Mutter die Bestzeit, fünf Hundertstelsekunden vor Kristoffersen und 21 vor Atle Lie McGrath.

Die Konkurrenz konnte im französischen Sonnenschein nicht ansatzweise mit dem flotten Trio aus dem Norden mithalten. Olympiasieger und Lokalmatador Clément Noël markierte zwar die viertbeste Zeit, verlor aber bereits 0,45 Sekunden auf den Führenden.