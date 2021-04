Linz-Präsident Nader verspricht Neustart bei den Black Wings

Am Donnerstag übernahm der bisherige Vizepräsident Peter Nader das Präsidentenamt bei den Black Wings von Peter Freunschlag.

Der Rechtsanwalt will einen Neustart, wie er im KURIER-Gespräch betont: "Wir fangen bei null an.“ Für den Betrieb wird eine neue Ges. m.b.H gegründet, deren Eigentümer der Verein ist. Altlasten gibt es für die neue Klubführung keine.

Sobald die rechtlichen Schritte abgeschlossen sind, will Nader dem Sport das Hauptaugenmerk widmen und sollen die Funktionärsstreitereien der vergangenen Jahre Geschichte sein: "Wir sind der einzige Verein in Österreich, in dem das Präsidium bekannter ist, als die Spieler. Weil sich Personen in die Haare gekriegt haben, ist der Sport auf der Strecke geblieben.“ Die Black Wings hatten in der vergangenen Saison erstmals seit 15 Jahren das Play-off verpasst. An General Manager Gregor Baumgartner, der seit einem Jahr beim Klub ist, habe das nicht gelegen, sagt Nader. „Er bleibt. Mit einem so geringen Budget war es klar, dass es nicht leicht werden würde. Ich habe ihn schätzen gelernt, er hat mein Vertrauen.“