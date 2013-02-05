kurier.at Plus CoronavirusImmoJobs
Anmelden

info

Kurz nach 15 Uhr passierte es - Lindsey Vonn stürzte schwer.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Sport Wintersport
02/05/2013

Lindsey Vonns Verletzung

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: SUPER-G DAMEN: LINDSE

© Bild: APA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: SUPER-G DAMEN / SCHWE

© Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: Deleted - 1813458

In this image released by the International Olympi…

© Bild: Deleted - 1813461

** THIS CORRRECTS THE SPELLING OF LINDSEY ** In th…

© Bild: APA/GINDL

SKI ALPIN WC-FINALE/TRAINING/KILDOW

© Bild: APA/Stephan Jansen

SWEDEN ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: Deleted - 1813471

Lindsey Vonn, of the United States, shows her righ…

© Bild: Deleted - 1813474

Lindsey Vonn, of the United States, shows the gold…

© Bild: APA/ALESSANDRO DELLA BELLA

CANADA VANCOUVER 2010 OLYMPIC GAMES

© Bild: Deleted - 1813480

46-34679742.jpg

© Bild: APA/STEPHAN JANSEN

GERMANY ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/PETER KNEFFEL

GERMANY ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

| Stand: 02/05/2013, 18:18