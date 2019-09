Lindsey Vonn verwendet ihren Hund als Hantel

Lindsey Vonn hält sich auch nach ihrem Abschied aus dem Ski-Weltcup fit und tankt fleißig Kraft und Kondition. Das liegt auch an ihrem Verlobten P.K. Subban, der ein Eishockeystar ist und in der NHL bei den New Jersey Devils unter Vertrag steht. Mit ihm verbringt die 34-Jährige viel Zeit in der Kraftkammer, das beweisen auch die vielen Postings in den Sozialen Netzwerken.

Zuletzt zeigte sich Lindsey Vonn freilich mit einem anderen Trainingspartner: Einer ihrer Hunde musste als Hantel herhalten, mit dem Vierbeiner in den Armen machte die US-Amerikanerin Kniebeugen. Das Krafttraining der etwas anderen Art dürfte anstrengend gewesen sein, wie das Video auf Instagram beweist.