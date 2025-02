Lindsey Vonn ist von Kommentaren enttäuscht: "Es tut immer noch weh"

Lindsey Vonn hat mit einem emotionalen Post in den sozialen Medien auf die teils harsche Kritik an ihrem Comeback reagiert. „Ich werde nicht lügen, die letzten Wochen waren hart“, schrieb die 40-Jährige, die persönlich enttäuschende Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm erlebt hat, bei Instagram. Ihre Liebe zum Skifahren sei der einzige Grund dafür, dass sie in den Weltcup zurückgekehrt ist, erklärte Vonn. Es habe aber so viele negative Stimmen dazu gegeben. „Leute, die nicht an mich glauben. Leute, die sagen, ich sei zu alt und langsam. Leute, die meinen Charakter infrage stellen. Leute, die mir sagen, ich soll Platz machen, weil meine Zeit abgelaufen ist...“