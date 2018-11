Levi-Slalom: Das neue Leben in der Bronzezeit

So hatte Katharina Gallhuber natürlich auch nicht die geringste Ahnung, was so eine Olympiamedaille alles mit sich bringt. Einladungen und Ehrungen, Auftritte und Auszeichnungen. „In meinem Leben hat sich schon einiges geändert“, gesteht die Göstlingerin, „es sind viele Termine reingekommen. So habe ich das vorher nicht gekannt.“ 2017 etwa war die Slalomspezialistin bei der Fahrerparade ihres Skiausrüsters noch als eine der Ersten an der Reihe gewesen.

Wenn Katharina Gallhuber von ihren Erlebnissen im Sommer berichtet, dann erinnert das an Kunstbahnrodler David Gleirscher, der von seinem Olympiasieg ebenfalls auf dem falschen Fuß erwischt worden war.

Auch er musste sein Leben und vor allem seinen Terminkalender neu ordnen. Auch er war wie Katharina Gallhuber zuvor noch nie auf einem Siegespodest gestanden. Und auch er muss nun einen Weg finden, mit der gestiegenen Erwartungshaltung zurechtzukommen.