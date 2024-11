Sensation in Ruka: ÖSV-Langläufer sprintet mitten in die Weltklasse

Österreich ist nur mit einem kleinen Langlauf-Team beim Weltcup-Auftakt in Ruka vertreten. Aber diese Mini-Abordnung zeigte in Finnland groß auf. Denn den ÖSV-Langläufern gelangen gleich 3 Top-Ten-Platzierungen .

Nach den Rängen 8 (Teresa Stadlober) und 9 (Mika Vermeulen) im 10-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik schlug am Samstag in Ruka Benjamin Moser die große Stunde.

Im Sprint lief der Tiroler mitten in die Weltspitze und ließ zahlreiche Stars hinter sich. Rang 8 bedeutet das beste Weltcupergebnis seiner Karriere.

"So ein Saisonstart ist traumhaft", betonte Benjamin Moser, der bereits in der Qualifikation aufgezeigt hatte. Im Prolog war nur der norwegische Superstar Johannes Klaebo schneller als der junge Tiroler gewesen. "So kann es weitergehen."