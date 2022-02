Langlauf-Ass Stadlober: "Ich habe wenig Zeit, mich anzupassen"

Teresa Stadlober nimmt am Samstag (8.45 Uhr MEZ/live ORF 1) mit dem Skiathlon ihre dritten Spiele in Angriff – jedoch mit einer anderen Vorbereitung als geplant. War der Jänner mit guten Ergebnissen bei der Tour de Ski und dann konzentriertem Training unter anderem in der Höhe der Tauplitzalm gut gelaufen, musste sie ihre Anreise nach China wegen Ct-Werten im Grenzbereich um vier Tage verschieben. Erst am Donnerstag ging es auf die Olympia-Loipe.