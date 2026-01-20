Olympiaheld von 2018 verpasst die Winterspiele in Cortina

Die Probleme, die den österreichischen Rodel-Trainer Christian Eigentler plagen, hätten die ÖSV-Skichefs gerne. Er hat schlicht ein Überangebot an Siegläufern und Medaillenanwärtern.

Weil bei den Olympischen Winterspielen im Herren-Einsitzer nur drei Rodler starten dürfen, war von Anfang an klar, dass es einen prominenten Zuschauer geben wird: