Olympiaheld von 2018 verpasst die Winterspiele in Cortina

2018 holt Kunstbahnrodler David Gleirscher sensationell Gold. Heuer ist für den Tiroler im starken österreichischen Team kein Platz.
Von Christoph Geiler
20.01.26, 12:40

Die Probleme, die den österreichischen Rodel-Trainer Christian Eigentler plagen, hätten die ÖSV-Skichefs gerne. Er hat schlicht ein Überangebot an Siegläufern und Medaillenanwärtern.

Weil bei den Olympischen Winterspielen im Herren-Einsitzer nur drei Rodler starten dürfen, war von Anfang an klar, dass es einen prominenten Zuschauer geben wird:

Doppelte Freude: Die neuen Seriensiegerinnen aus dem Eiskanal

Es erwischte am Ende David Gleirscher. Und damit den Olympiasieger von 2018. Bei den Herren an den Start gehen werden Jonas Müller, Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl. Bei den Damen sind es Lisa Schulte, Hannah Prock und Dorothea Schwarz.

Medaillengarant bei Olympia

In diesem Winter geben die österreichischen Rodler im Weltcup den Ton an: Jonas Müller und Lisa Schulte führen im Einsitzer-Weltcup, Selina Egle und Lara Kipp sind die Nummer 1 im Frauen-Doppelsitzer. Im Herren-Doppelsitzer liegen Juri Gatt und Thomas Schöpf an zweiter Stelle.

Jonas Müller wurde am vergangenen Wochenende in Oberhof Europameister

Die österreichischen Kunstbahnrodler sind übrigens ein Medaillengarant bei Olympia. Seit 1992 (Albertville) haben die Österreicher bei allen Winterspielen Medaillen gewonnen. 

