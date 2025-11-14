Zu gefährlich: Der sündteure neue Eiskanal in Igls ist nicht befahrbar

Das Chaos um die Olympia-Bob- und Rodelbahn in Igls ist perfekt. Und um eine Blamage reicher: Um 31 Millionen Euro war der Eiskanal in den letzten zwei Jahren umgebaut worden. Nach den neuerlichen Testfahrten am Freitag erklären Österreichs Rodler die Bahn für nicht befahrbar.

„Unsere Befürchtungen sind leider wahr geworden, es ist ein Desaster für den Sport und die Region", sagt Rodel-Verbandspräsident Markus Prock.

Zu gefährlich Bereits die ersten Tests am vergangenen Wochenende hatten abgebrochen werden müssen, weil die Rodler nicht sicher durch die neuen Kurven vor dem Ziel gekommen waren.

In den vergangenen Tagen wurde noch mit Holzbanden versucht, die schwierige Passage zu entschärfen. Testpilot Jonas Müller winkte am Freitag nach seiner Fahrt allerdings sofort ab. Unverantwortlich "Von den Kurven 13 und 14 geht eine zu große Verletzungsgefahr aus. Ich hatte auch heute einen harten Einschlag, nicht auszudenken, wenn ich von weiter oben starte und mit wesentlich mehr Geschwindigkeit unterwegs bin. Die Bahn freizugeben wäre aus meiner Sicht im Augenblick unverantwortlich.", sagt der Vorarlberger.

