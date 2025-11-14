Zu gefährlich: Der sündteure neue Eiskanal in Igls ist nicht befahrbar
Das Chaos um die Olympia-Bob- und Rodelbahn in Igls ist perfekt. Und um eine Blamage reicher: Um 31 Millionen Euro war der Eiskanal in den letzten zwei Jahren umgebaut worden.
Nach den neuerlichen Testfahrten am Freitag erklären Österreichs Rodler die Bahn für nicht befahrbar.
„Unsere Befürchtungen sind leider wahr geworden, es ist ein Desaster für den Sport und die Region", sagt Rodel-Verbandspräsident Markus Prock.
Zu gefährlich
Bereits die ersten Tests am vergangenen Wochenende hatten abgebrochen werden müssen, weil die Rodler nicht sicher durch die neuen Kurven vor dem Ziel gekommen waren.
In den vergangenen Tagen wurde noch mit Holzbanden versucht, die schwierige Passage zu entschärfen. Testpilot Jonas Müller winkte am Freitag nach seiner Fahrt allerdings sofort ab.
Unverantwortlich
"Von den Kurven 13 und 14 geht eine zu große Verletzungsgefahr aus. Ich hatte auch heute einen harten Einschlag, nicht auszudenken, wenn ich von weiter oben starte und mit wesentlich mehr Geschwindigkeit unterwegs bin. Die Bahn freizugeben wäre aus meiner Sicht im Augenblick unverantwortlich.", sagt der Vorarlberger.
Der Österreichische Rodelverband zog daraufhin seine Athleten von der Bahn ab und nimmt nicht weiter an der Homologierung teil, bei der offiziell die Wettkampftauglichkeit des Eiskanals überprüft wird.
"Wir werden unsere Sportler nicht einem derart hohen Verletzungsrisiko aussetzen, das wäre unverantwortlich“, sagt Cheftrainer Christian Eigentler.
Fiasko
Damit ist der Supergau eingetreten. Denn an diesem Wochenende hätte es grünes Licht geben müssen für den umgebauten Eiskanal. Ende November ist der Bob-Weltcup angesetzt, eine Woche später der Weltcup der Rodler.
Stand jetzt können beide Rennen nicht stattfinden.
"Es wurde viel Geld in die Hand genommen, um die Bahn zu sanieren, jetzt ist sie für uns nicht befahrbar. Es wird jetzt einen wohl gröberen Eingriff brauchen, das wirft natürlich viele Fragen auf, zumal es um sehr hohe Investitionen geht“, sagt Verbandschef Markus Prock.
Kommentare