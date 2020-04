Dieser Online-Skistar begeistert auch Marcel Hirscher

Dem Einfallsreichtum sind in Zeiten wie diesen keine Grenzen gesetzt. Das beweisen die vielen sehenswerten Beiträge, die gerade die Sportstars während dieser Corona-Krise in den sozialen Netzwerken veröffentlichen. Die einen entdecken die Liebe zum Kochen, die anderen turnen in den eigenen vier Wänden herum, und manche drehen sogar spektakuläre Kurzfilme.

Ein Video von Philipp Klein namens "Freeride at Home" begeistert jetzt auch Marcel Hirscher. Der zeigt nämlich, dass man sehr wohl im eigenen Schlafzimmer eine Bergtour samt Abfahrt mit den Brettl'n machen kann. "Der hat's echt drauf", postete der achtfache Gesamtweltcupsieger. Aber sehen und staunen Sie selbst.