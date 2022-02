Kraft-Akt in Lahti: Zweiter Saisonsieg für das Skisprung-Ass

Stefan Kraft feierte seinen zweiten Sieg in dieser Saison und den insgesamt dritten in Lahti. Der Salzburger, zur Halbzeit Zweiter, gewann an der Stätte seiner zwei Weltmeistertitel von 2017 mit einem Vorsprung von satten 14,9 Punkten vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Polen Piotr Zyla. „Jeder Sieg ist etwas Besonderes“, sagte Kraft nach dem Sieg.„Ich weiß auch nicht genau, woher die Sprünge kamen, aber ich bin einfach nur glücklich.“

Der Sensationsführende nach dem ersten Durchgang, Ulrich Wohlgenannt, wurde am Ende Sechster und erzielte damit sein bestes Ergebnis im Weltcup. Clemens Aigner wurde Zwölfter, Jan Hörl flog auf Rang 19. Nicht für den zweiten Durchgang qualifizierte sich Manuel Fettner, der bei den Olympischen Spiele Silber auf der Normalschanze geholt hatte.