Keine Spitzenplätze für Österreichs Biathleten vor Olympia

Österreichs Biathlon-Männer haben am Samstag im letzten Weltcup-Einzelrennen vor den Olympischen Spielen in Peking die Top Ten knapp verpasst. Simon Eder landete in Antholz im Massenstart unmittelbar vor seinem Teamkollegen Felix Leitner auf Rang elf. Das ÖSV-Duo verlor jeweils etwas mehr als zwei Minuten auf den siegreichen Deutschen Benedikt Doll. Die Frauen-Staffel ging an Norwegen, Österreich landete ohne Weltmeisterin Lisa Hauser auf Rang 17.