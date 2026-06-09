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Wintersport

Rückzug von Gosling: Der umstrittene FIS-Boss Eliasch hat nur noch einen Konkurrenten

FIS-Präsident: Die Britin Victoria Gosling zog ihre Kandidatur zurück und kandidiert nun wie Dänin Harboe Falkenberg und US-Amerikaner Paine für FIS-Council.
09.06.2026, 19:09

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Nur noch ein Konkurrent für Eliasch

Die Wahl um die Präsidentschaft des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes (FIS) ist nur noch ein Zweikampf. Die Britin Victoria Gosling hat zu Wochenbeginn ihre Kandidatur zurückgezogen. Die britische Verbandspräsidentin war vom britischen Verband nominiert worden. Ende Mai hatten die Dänin Anna Harboe Falkenberg und Dexter Paine aus den USA ihre Kandidaturen zurückgezogen. Am Donnerstag beim FIS-Kongress in Belgrad treten daher nur Johan Eliasch und Alexander Ospelt an.

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Der britisch-schwedische Unternehmer und von Georgien nominierte Eliasch ist seit 2021 Amtsinhaber und stark umstritten. Der Liechtensteiner Ospelt wird u.a. von Ski Austria (ÖSV) bevorzugt. Falkenberg, Dexter und Gosling kandidieren zwar nun nicht für das Präsidentenamt, aber laut FIS-Homepage für das ebenfalls am Donnerstag gewählte 18-köpfige FIS-Council.

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