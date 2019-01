Höhenkranke Helden: Die Skisprung-Stars in der Krise

Genau das war auch das große Dilemma von Stefan Kraft bei seinem Totalabsturz in Garmisch (49.). Als Doppelweltmeister und Skiflugweltrekordhalter zählen für ihn nur Spitzenplätze, „ich will ja nicht 20. werden“, sagte der Salzburger. Das Problem ist nur, dass der 25-Jährige im Moment nicht in der Lage ist, konstant seine Leistungen abzurufen und es deshalb noch zu oft mit der Brechstange versucht. „Wenn das letzte Selbstvertrauen fehlt, dann kommt genau so etwas raus wie in Garmisch. Ich bin anfällig dafür. Das ist gerade eine schwierige Phase.“

Freilich nicht nur für Stefan Kraft, mit Ausnahme von Daniel Huber, dem Zehnten in der Tournee-Gesamtwertung, schwächelt gerade das gesamte ÖSV-Team. Gründe dafür gibt es viele, einer davon führt in die erfolgreiche Vergangenheit, in der die Superadler eine Trophäe nach der anderen eingeflogen waren. In dieser Ära sei es schwierig gewesen, so Sportdirektor Mario Stecher, „dass man die jungen Springer aufkommen lässt. Jetzt ist definitiv eine Lücke da.“