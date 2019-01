Nach dem Absturz der ÖSV-Adler: "Sind nicht die Besten"

Kraft erlebte zu Neujahr einen Rückschlag, doch am Mittwoch, dem Ruhetag, gab er sich im Teamquartier in Leutasch schon wieder optimistisch. Er habe in Garmisch nicht 120 m springen und 20. werden wollen, sagte der Ex-Tourneesieger. "Mein Sprung war aber zu aggressiv, daraus muss ich lernen", bekannte der 25-Jährige. "Was passiert ist, ist vorbei. Jetzt freue ich mich auf die Heim-Springen, ich traue mir zu, ganz vorne mitzumischen." Kraft hofft auf eine schöne Kulisse mit zahlreichen heimischen Fans. "Diese gute Unterstützung, die brauchen wir."

Huber, Hayböck und die ersten Zehn

Weltmeister Kraft peilt Spitzenplätze an, Daniel Huber und Michael Hayböck orientieren sich an den ersten zehn. "Mit zwei guten Sprüngen kann ich mich zu den Top Ten zählen", sagte Huber an seinem 26. Geburtstag. "Manchmal gehen mit mir im Wettkampf noch die Pferde durch, aber ich kann auch positive Dinge aufbauen, wie den zweiten Durchgang in Garmisch."