Hochspannung auf der Trainerbank zwischen Cameron und Ireland

Tumulte nach dem Ende

Cameron soll laut Südtiroler Medien bereits in einer Drittelpause Ireland aufgesucht haben und ihm vorgeworfen haben, Halmo gezielt auf die Wiener Spieler angesetzt zu haben. Auch nach der Schlusssirene kam es zu tumultartigen Szenen auf dem Eis, die in der Partie überforderten Referees hatten alle Hände voll zu tun, damit sich keine Massenschlägerei entwickelt. Auch da waren Cameron und sein Assistent Christian Dolezal in Verbal-Duellen mit Ireland und seinem Trainerteam verwickelt.

Für Zündstoff ist in der sechsten Partie gesorgt. Bei den Wienern kehrt der zuletzt gesperrte Kapitän Fischer zurück, der ein wesentlicher Faktor im Härtegrad des Capitals-Spiels ist.