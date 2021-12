Historischer Volltreffer für die ÖSV-Biathleten

Die beiden Tiroler Biathleten waren bei widrigen Bedingungen in Ruhpolding hervorragend in Schuss und sicherten sich einen historischen Erfolg. Erstmals in der Geschichte dieses Wettkampfs konnte ein rein österreichisches Team gewinnen. 2009 durfte sich schon einmal Christoph Sumann feiern lassen, doch in Ermangelung an heimischen Biathletinnen war der Steirer seinerzeit mit einer deutschen Partnerin an den Start gegangen.