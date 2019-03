Hirscher zu Zukunftsfrage: "Härteste Entscheidung meines Lebens"

Das hatte zur Folge, dass er zur Pressekonferenz nach dem Rennen kam und dort auf Henrik Kristoffersen - Salzliebhaber, Dauerrivale, Gewinner des Riesentorlaufs am Samstag und Zweiter des Slaloms am Sonntag hinter Ramon Zenhäusern - traf. Der Norweger kommentierte annähernd jeden Satz des Salzburgers, stichelte ("Sei nicht so ernst"), versuchte ihn mit allerhand Argumenten zur Fortsetzung der Karriere zu überreden bzw. die Verbesserung des Weltcup-Siegrekordes von Ingemar Stenmark (mit 68 fehlen Hirscher noch 18) schmackhaft zu machen. "Ich habe dich noch nie so lustig erlebt", kam selbst Hirscher aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Die aufgelockerte Stimmung kam auch nicht ganz von ungefähr. Bei Hirscher war mit der Fixierung des achten Gesamtweltcupsieges am Tag davor eine große Last abgefallen. Er verglich das mit der letzten Prüfung nach jahrelangem Lernen. "Du bist so zufrieden, jede Last ist von deiner Schulter weg. Da ist es hart, die Motivation zu finden und die Energie", erklärte er seine Leistung im Rennen. "Und ich hasse salzige Bedingungen. Ich mag diese Frühlingslett'n wirklich nicht."