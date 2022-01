Herzog hängt aktuelle Weltcup-Siegerin schon wieder ab

Am Tag der vor zwei Wochen ausgelassenen EM hätte sie dort in einem Fernduell auf schlechterem Eis Rang drei erreicht. Echte Wettkampfvergleiche brachten einige Inzell-Testrennen. "In der Runde bin ich bei den Allerschnellsten dabei." Ein Vergleich mit der polnischen Salt-Lake-City-Siegerin Andzelika Wojcik machte zusätzlich sicher: "In der Runde kann sie kaum mit mir mithalten, aber am Start ist sie schneller." Noch sei aber Zeit, daran in kürzeren, intensiveren und schnelleren Einheiten zu feilen.

Herzog reist am 2. Februar nach China, ihr erster Einsatz bei den Winterspielen ist in drei Wochen am 13. Februar über 500 m angesetzt.