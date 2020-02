Schlierenzauer: "Hab das Gefühl, dass alles erst anfängt"

Motiviert

Doch Schlierenzauer bleibt geduldig, beharrlich arbeitet er weiter am Comeback in die absolute Spitze. Das soll auch 2021 noch weitergehen. "Nur dieses Jahr? Nein. Mir macht es Riesenspaß und ich habe das Gefühl, dass das jetzt alles erst anfängt und auch zu greifen anfängt." In einer sensiblen Sportart wie Skispringen könne man nicht von heute auf morgen wieder ganz oben landen. "Da beutelt es einen immer wieder zurück." Dennoch würden ihm viele positive Erkenntnisse sehr viel Motivation und "in erster Linie sehr viel Freude" geben.

Und dass er es noch draufhat, auch auf den größten Bakken der Welt, hat der einstige Skiflug-Weltmeister (2008) und dreifache Skiflug-Kristallkugel-Gewinner auch vor zwei Jahren in Planica bewiesen. Es war sein bisher weitester Flug, doch griff er in den Schnee. Es war die gleiche Weite wie jene von Skiflug-Weltrekordhalter Stefan Kraft - 253,5 m.

"An so was erinnert man sich sein Leben lang, aber es ist jetzt eine ganz andere Situation", erklärte Schlierenzauer, daran erinnert. "Ich bin jetzt fast zwei Jahre nicht mehr Ski geflogen, es hat sich viel getan. Damals waren die Ski sicher noch sieben bis acht Zentimeter länger. Ich bin noch nie mit so kurzen Ski geflogen", gab er zu bedenken.