Wintersport

KAC out: Graz 99ers erstmals seit 1978 österreichischer Meister

Der KAC verlor das sechste Spiel in der Viertelfinal-Serie bei Fehervar 0:3 und ist damit ausgeschieden. Jubeln darf der feststehende Halbfinalist Graz 99ers.
25.03.2026, 21:31

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Semifinalist Graz ist vorzeitig österreichischer Meister

Nicht zum günstigsten Zeitpunkt schlitterte der KAC in die Krise. In dieser  Saison der ICEHL kann es keinen Aufwärtstrend mehr geben: Die Kärntner verloren das sechste Spiel der Viertelfinal-Serie bei Fehervar mit 0:3 und damit die Serie 2:4.  

Sechs Tore in einem Drittel: Die Graz 99ers stürmen ins Semifinale

Durch die Niederlage des KAC  steht  fest: Die Graz 99ers, die nun auf  Fehervar treffen,  sind erstmals seit 1978 österreichischer Meister. Denn die anderen Halbfinalisten sind Pustertal und Ljubljana. 

Fehervar hatte zuvor schon die Vienna Capitals aus dem Bewerb geworfen. Zum ersten Mal in der Liga-Geschichte schaffte es ein Zehntplatzierter des Grunddurchgangs ins Halbfinale. 

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