KAC out: Graz 99ers erstmals seit 1978 österreichischer Meister

Nicht zum günstigsten Zeitpunkt schlitterte der KAC in die Krise. In dieser Saison der ICEHL kann es keinen Aufwärtstrend mehr geben: Die Kärntner verloren das sechste Spiel der Viertelfinal-Serie bei Fehervar mit 0:3 und damit die Serie 2:4.

Durch die Niederlage des KAC steht fest: Die Graz 99ers, die nun auf Fehervar treffen, sind erstmals seit 1978 österreichischer Meister. Denn die anderen Halbfinalisten sind Pustertal und Ljubljana.

Fehervar hatte zuvor schon die Vienna Capitals aus dem Bewerb geworfen. Zum ersten Mal in der Liga-Geschichte schaffte es ein Zehntplatzierter des Grunddurchgangs ins Halbfinale.