Für Deutschland zu WM-Silber: „Sportlich war ich ganz unten“

„Er war oft der Buhmann der Nation, oft zu Unrecht, er hat viel Kritik einstecken müssen“, erinnert sich Super-G-Weltmeister Vincent Kriechmayr an die Zeit mit seinem früheren Mannschaftskollegen.

Beim Deutschen Skiverband erhielt der sensible Familienvater dann genau jene Nestwärme, die er in Österreich vermisst hatte. „Ihm hat dort der soziale Zuspruch gefehlt. Die Mentalität ist in Österreich eine andere“, sagt der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier, der zugibt, dass er anfänglich von Baumann nicht überzeugt war. „Ich war nicht begeistert und fragte mich, welche Lästereien muss ich mir aus Österreich gefallen lassen?“