Frostiges Klima im Skisport: Die irritierenden Pläne des FIS-Präsidenten

An Ideen und so mancher Fantasterei würde es dem neuen FIS-Boss ja keinesfalls fehlen. So regte der gebürtige Schwede an, die Preisgelder im Skisport jenen im Tennis anzugleichen. Das hört sich nett an, ist in Wahrheit aber realitätsfremd. Andere Vorstöße des Präsidenten sorgen derweil für Irritationen.