Freigabe von der Familie: Dave Barr kommt wieder zu den Capitals

Dave Barr bleibt Headcoach der Vienna Capitals. Der 61-jährige Kanadier kam im Vorjahr mit einer stark umgebauten Wiener Mannschaft trotz des schlechten Saisonstarts ins Semifinale. Eine sofortige Vertragsverlängerung lehnte er aber ab, weil er sich erst mit seiner Frau, die beruflich in Übersee blieb, abstimmen wollte.

Da dies jetzt geklärt ist, wird Barr im Juli nach Wien zurückkehren und einen zweiten Anlauf mit den Capitals nehmen. "Ich freue mich, bald wieder in Wien zu sein und hoffe, dass uns die Fans wieder so anfeuern werden. Sie hatten großen Anteil am Erfolg im Vorjahr."

Vom Villacher SV kommt Nationalteam-Verteidiger Nico Brunner nach Wien.