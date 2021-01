Hirscher über Corona: "Einschränkungen sind für uns alle massiv"

... das ÖSV-Slalomteam

Keiner hätte geglaubt, dass sie so schnell dorthin kommen würden, wo sie jetzt stehen. Nach meinem Rücktritt war es am Anfang für sie vielleicht schwierig einzuordnen, wo sie international stehen, was den Grundspeed betrifft. Jetzt passt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ins Material wieder. Die große Kunst ist es, Rennen für Rennen zu performen.

... Manuel Feller

Den zweiten Lauf hab’ ich angeschaut, es war supercool, Skifahren voll am Limit, genial. Es hat mir getaugt, zu sehen, welche Dynamik dahinter war.