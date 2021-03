Erfolgreicher Saisonabschluss für Kombi-Weltmeister Lamparter

Nach dem Springen bei turbulenten Windverhältnissen war Lamparter an siebenter Stelle gelegen. Von dort startete der Tiroler in der Loipe eine Aufholjagd und verbesserte sich noch auf den vierten Platz. Im Zielsprint um Rang drei musste der 19-Jährige knapp dem Deutschen Fabian Riessle den Vortritt lassen. Lukas Greiderer landete als zweitbester ÖSV-Kombinierer an elfter Stelle.

Der Sieg ging - wie könnte es anders sein - an den norwegischen Dominator Jarl Magnus Riieber, der seit Jahren die Nordische Kombination nach Belieben beherrscht und mit seinen 23 Jahren nun schon bei 36 Weltcupsiegen hält.

Nach dem letzten Wettkampf in diesem Winter wartet nun auf Johannes Lamparter die nächste Herausforderung. Der Doppelweltmeister will im Skigymnasium Stams im Sommer die Matura absolvieren.