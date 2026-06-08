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Wintersport

Österreichs Eishockeyteam bei WM 2027 gegen Finnland und Schweiz

Österreich trifft kommendes Jahr in Mannheim auf Gastgeber Deutschland, aber auch auf Weltmeister Finnland und die Weltranglistenerste Schweiz.
08.06.2026, 15:56

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Österreich trifft wieder auf Finnland

Österreichs Eishockey-Nationalteam trifft bei der WM 2027 in der Gruppe A auf Weltmeister Finnland, Vizeweltmeister Schweiz, Schweden, Lettland, Slowenien, Aufsteiger Ukraine und Gastgeber Deutschland. Dies ergab die Einteilung der Gruppen durch den Weltverband gemeinsam mit Veranstalter Deutschland am Montag. Gespielt wird vom 14. bis 30. Mai 2027 in Mannheim und Düsseldorf, wobei die ÖEHV-Auswahl in Mannheim engagiert ist.

Eishockey-WM: Das Finaltrauma der Schweiz geht weiter

"Das ist definitiv eine attraktive Gruppe mit den beiden Finalisten der letzten WM und gleichzeitig eine sehr starke. Da man sich die Gruppe nicht aussuchen kann, nimmt man es, wie es ist", sagte Österreichs Head Coach Roger Bader zum Los. Als große Unbekannte der Gruppe sah der Schweizer die Ukraine. "Wir stellen uns auf einen starken Gegner ein", meinte Bader. Der Spielplan für die WM 2027 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Eishockey-WM
Agenturen, peka  | 

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