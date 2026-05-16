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Wintersport

3:1 gegen USA: Schweiz startete weltmeisterlich in die Heim-WM

In der Neuauflage des WM-Finales von 2025 setzte sich die Schweiz gegen Olympiasieger und Weltmeister USA mit 3:1 durch. Es wird geträumt vom großen Coup.
16.05.2026, 10:00

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Die Schweizer dürfen sich freuen

Gastgeber Schweiz hat einen optimalen Start in die Eishockey-WM hingelegt. Die Eidgenossen setzten sich am Freitag in Zürich gegen Olympiasieger und Titelverteidiger USA mit 3:1 (2:0,0:0,1:1) durch. Einen Auftakterfolg gab es auch für Titelfavorit Kanada, der den Schlager gegen Schweden 5:3 (2:0,1:3,2:0) gewann. Zudem feierten Finnland mit dem 3:1 (1:0,0:0,2:1) gegen Deutschland und Tschechien mit dem 4:1 (2:0,0:0,2:1) gegen Dänemark Siege.

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Die Schweizer präsentierten sich vor 10.000 Fans gegen die USA äußerst effizient und gerieten nur in einer Phase des Schlussdrittels leicht in Bedrängnis. Die Amerikaner traten mit einem jungen Team mit nur zwei Spielern aus der Weltmeistermannschaft des Vorjahres und ohne einen Akteur aus der Olympia-Gold-Auswahl an. Olympiasieger Matthew Tkachuk reist wegen der Geburt seiner Tochter erst am Dienstag an.
 

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