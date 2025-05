Innerhalb von 12 Sekunden drehte Schweden das Spiel gegen Österreich

Was für ein Spiel! Österreichs Eishockeyteam musste sich am Samstag Gastgeber Schweden 2:4 geschlagen geben, gewann aber die Herzen vieler Fans. Erst ein Doppelschlag der Schweden in der 58. Minute innerhalb von 12 Sekunden brachte den Titel-Kandidaten auf die Siegerstraße. Österreich hatte bis zu diesem Zeitpunkt 2:1 geführt und steht nach zwei großartigen Partien mit leeren Händen da.

Österreichs Spieler machten genau dort weiter, wo sie beim 1:2 gegen Finnland am Freitag aufgehört hatten. Die Schweden zeigten in vielen Situationen in enormes Talent, der große Underdog zeigte aber den besseren Teamgeist. Im Tor ersetzte David Kickert den nach Helsinki zur Geburt seines Kindes abgereisten Atte Tolvanen.