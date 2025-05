Österreichs Eishockey-Team: Im dritten Anlauf zur ersten WM-Sensation

Die nächste Chance auf den ersten Punktgewinn bietet sich am Montag gegen die Slowakei (16.20 Uhr, live ORF 1). Auch gegen den Weltmeister von 2002 geht die ÖEHV-Truppe als Außenseiter in die Partie, wiewohl sich die Slowaken im Duell mit den Schweden (0:5) deutlich schlechter schlugen als die Österreicher.

Teamspirit

In den vier ersten WM-Partien gegen Finnland, Schweden, Slowakei und Kanada geht es für die Österreicher freilich dann doch eher um Bonuspunkte. Danach warten Frankreich am Freitag, Slowenien am Sonntag und Lettland am Dienstag Gegner auf Augenhöhe. „Jedes Spiel ist neu. Und wir sind erst dann zufrieden, wenn der Klassenerhalt geschafft ist“, meint Teamchef Bader.