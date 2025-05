Was Österreich mit dem Schweizer Eishockey-Erfolg zu tun hat

Mit dem Viertelfinal-Duell der Österreicher mit der Schweiz schließt sich am Donnerstag in Herning ein Kreis. Denn ein Spiel zwischen den beiden Nationen hatte große Folgen.

Peter Zahner, von 1991 bis 2007 in führenden Positionen beim Schweizer Verband tätig, erklärt, was der Schweizer Aufstieg an die Weltspitze mit Österreich zu tun hatte: „Wir haben in der Olympia-Qualifikation 1997 gegen Österreich verloren. Österreich war in Nagano 1998 dabei und wir nicht. Das war ein Weckruf.“ Daraufhin wurde mehr Geld sowie viel Zeit investiert, es wurden Top-Gegner zu Spielen gegen die Nationalmannschaft eingeladen. „Diese Spiele waren entscheidend“, erinnert sich Zahner.