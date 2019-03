Eishockey-Viertelfinale: Wer soll die Vienna Capitals stoppen?

Capitals (1. nach der Zwischenrunde) – Znaim (8.)

Es war der Sonntag, 4. November, als den Vienna Capitals gegen Znaim das Eis unter den Kufen davonzuschmelzen drohte. 3:9 stand auf der Anzeigentafel, Fans forderten Konsequenzen, Zeitungen schrieben vom zerrütteten Verhältnis zwischen Trainer Dave Cameron und den Spielern. Doch Manager Kalla blieb ruhig und zog die richtigen Schlüsse. In der Verteidigung wurde mit Mullen eine echte Verstärkung gefunden, mit Starkbaum kam ein zweiter erfahrener Torhüter. Cameron hat die Mannschaft wie kaum einer zuvor perfekt auf das Play-off vorbereitet. Die Top-Spieler wie Schneider, Holzapfel, DeSousa, Tessier und Olden sind zum wichtigsten Zeitpunkt in Top-Form, das Powerplay ist ein echter Vorteil. Aber nicht nur das. Mit Nissner entwickelte sich ein Eigenbauspieler zu einer echten Stütze der Capitals. Der 21-Jährige kam in 54 Partien auf beachtliche 33 Scorerpunkte, zeigte sein Talent auch im Powerplay und verwertete am Sonntag beim 6:5 gegen Salzburg auch den entscheidenden Penalty. Angeschlagen ist nur noch Rotter, der kommende Woche zurückerwartet wird.

Es ist zu erwarten, dass die best-of-seven-Serie nicht lange dauert, wenn die Capitals ähnlich gut spielen wie in den vergangenen Wochen. Die Tschechen haben nur eine Chance: Sie müssen ihre Chancen eiskalt verwerten und im Powerplay viel besser spielen als zuletzt.

Kurier-Tipp: Capitals siegen 4:0