Sportdirektor Dolezal erklärt: Die Capitals drücken aufs Tempo

Dass die Vienna Capitals mit Gerry Fleming und seinem Trainerteam Fabian Scholz und Bernhard Starkbaum auch kommende Saison arbeiten, wurde am Freitag offiziell und war keine Überraschung. Auch wenn die Capitals nur auf Rang 10 liegen, wird Flemings Arbeit im Klub geschätzt. Außerdem wird längst an der nächsten Mannschaft gebastelt – so früh wie noch nie Wien.

„Mit 1. August 2024 haben wir begonnen, die kommende Mannschaft zu planen“, gibt Sportdirektor Christian Dolezal zu. Besonders bei den österreichischen Spielern müssen die Klubs früh dran sein. In Kärnten wurde der Transfer von Stürmer Marco Richter in seine Wiener Heimat kolportiert. Abschlüsse will Dolezal nicht kommentieren. Nur so viel: „Der Markt ist klein. Die Gespräche beginnen früh, bis zur Unterschrift dauert es oft lange.“ Im Vorjahr konnten die Capitals wegen der Übergabe des Präsidentenamtes erst im April mit Gesprächen beginnen. Heuer soll zu Sommerbeginn das Team stehen.