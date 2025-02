Was die Vienna Capitals nach dem Absprung des Hauptsponsors planen

Für die Vienna Capitals geht es am Samstag in das wohl entscheidende Spiel um Platz 10 und somit um die Pre-Play-off-Teilnahme der ICE Hockey League. Das Spiel in Feldkirch gegen die Pioneers darf nicht verloren werden, wenn der Vorsprung auf die elftplatzierten Vorarlberger nicht noch verspielt werden soll.

Hinter den Kulissen des Klubs geht es derzeit noch viel spannender zu. Denn: Wie sportsbusiness.at berichtete, reduziert das Mobilfunkunternehmen spusu sein Sportsponsoring massiv. Das betreffe neben den SKN Frauen auch Rapid, die Austria auch die Vienna Capitals, bei denen spusu Haupt- und Namenssponsor ist.

Ein Jahr nach dem Abschied von Hans Schmid als Präsident kommt der Verein aber nicht in Schieflage. Der neue Präsident Martin Reiss setzt auf Wachstum.